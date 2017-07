Deutsche Rohstoff: Neue Bohrungen sollen rentabler werden

Die Deutsche Rohstoff AG (WKN A0XYG7) verstärkt die Aktivitäten im Öl- und Gassektor. Die US-Tochtergesellschaft Elster Oil & Gas, an der das Mannheimer Unternehmen 93 Prozent der Anteile hält, wird zusammen mit Partnerkonzernen auf dem Magpie-Gebiet in den USA weitere Quellen in Betrieb nehmen. An den Quellen, deren Bohrungen nun begonnen haben, wird Elster Oil + Gas etwa 24 Prozent der wirtschaftlichen Anteile halten.

Insgesamt fließen etwa 25 Millionen Dollar an Investitionen in die Bohrungen, mit denen bereits begonnen wurde. Die beteiligten Unternehmen rechnen damit, dass die Öl- und Gasförderung aus den neuen Quellen im ersten Quartal des kommenden Jahres beginnen kann. Insgesamt wollen die Magpie-Partner 20 weitere Bohrungen vornehmen, davon sollen 14 Bohrungen jeweils auf 2 Meilen horizontale Länge kommen, die restlichen sechs auf 2,5 Meilen.

Mit den Bohrlängen weicht man vom bisherigen Schema ab, üblich sind bisher 1-Meilen-Bohrungen gewesen. „Der Betriebsführer erwartet aufgrund der längeren horizontalen Strecken eine höhere Rendite der Bohrungen im Vergleich zu den üblichen 1-Meile Bohrungen“, so Deutsche Rohstoff zur Begründung.

Zudem fließen der Deutsche Rohstoff AG weitere Finanzmittel zu. Aus den USA habe man mehr als 13 Millionen Dollar aus einer Steuererstattung erhalten, melden die Mannheimer. Außerdem hat die Gesellschaft eine 2016 emittierte Anleihe um 7,5 Millionen Euro aufgestockt, die damit nun auf ein Gesamtemissionsvolumen von 58,4 Millionen Euro kommt. Die Anleihe ist mit 5,625 Prozent verzinst und läuft bis Juli 2021.

An der Börse kommen die Nachrichten gut an: Der Aktienkurs der Deutsche Rohstoff AG notiert am Vormittag im XETRA-Handel bei 17,94 Euro mit 1,82 Prozent im Plus.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr in der Regel um werbliche Berichte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Mitarbeiter, Partner oder Auftraggeber der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Deutsche Rohstoff AG halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und der Deutsche Rohstoff AG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.