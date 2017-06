Deutsche Rohstoff: Aussichtsreiche Partnerschaft bei den Seltenen Erden

Interessante Entwicklung bei der Ceritech AG, der Seltene Erden-Tochter der Deutsche Rohstoff AG (WKN A0XYG7). Das in Leipzig ansässige Unternehmen, an dem die Deutsche Rohstoff eine Beteiligung von 67,9% hält, hat eine Verfahren zur Gewinnung Seltener Erden aus Gipsen entwickelt. Dieses will man nun mit Copebrás Indústria Ltda dem zweitgrößten Phosphatdüngerproduzenten Brasiliens (einer Tochter des Rohstoffkonzerns China Molybdenum) voranbringen.

Bei der Düngerproduktion von Copebrás fallen große Mengen an Gipsen an, die Seltene Erden enthalten. Mit der von Ceritech entwickelten Technologie können diese ausgebracht werden, ohne dass Explorations- oder Abbaukosten anfallen würden. Das stellt einen erheblichen Kostenvorteil dar.

Die von den Partnern unterzeichnete, nicht bindende Absichtserklärung sieht unter anderem vor, dass zunächst Aufbereitungs- und Verarbeitungstests durchgeführt werden, deren Ergebnisse im zweiten Halbjahr 2017 verfügbar sein sollten. Darauf basierend soll eine Wirtschaftlichkeitsstudie folgen.

Das klingt für uns nach einer signifikanten Chance für Ceritech, denn sollte man zu einer bindenden Kooperationsvereinbarung mit Copebrás kommen, hätte man schier „unerschöpfliche“ Mengen an Ausgangsmaterial zur kostengünstigen Gewinnung der gar nicht so Seltenen Erden zur Verfügung. Und niedrige Kosten sind in diesem Sektor derzeit von essenzieller Bedeutung.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr in der Regel um werbliche Berichte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Mitarbeiter, Partner oder Auftraggeber der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Deutsche Rohstoff AG halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und der Deutsche Rohstoff AG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.