Deutsche Rohstoff-Aktie: Ölpreis beflügelt Kurs - Aktienanalyse

Krefeld (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":



Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.



Gute Nachrichten aus dem Unternehmen, aber vor allem der stark steigende Ölpreis würden Deutsche Rohstoff kräftig Rückenwind geben. So habe die kanadische Beteiligung Almonty Industries im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 ihre Umsätze kräftig um 63% auf 28,1 Mio. CAD gesteigert. Das Nettoergebnis habe bei 1,6 Mio. CAD gelegen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 8,1 Mio. CAD habe verbucht werden müssen. Nach dem Verkauf der US-Beteiligung Salt Creek Oil & Gas sei Almonty immerhin die drittgrößte Tochtergesellschaft der Deutschen Rohstoff AG. Die Beteiligungsquote betrage 13,5%.



Seit Sommer 2017 befinde sich zudem der Ölpreis in einer stabilen Aufwärtsbewegung. Davon profitiere das Unternehmen: Während 2017 rund 75% der Ölproduktion durch “costless collars“ gesichert gewesen sei und in einer Range von 47 bis 58 Dollar pro Barrel veräußert worden sei, könnten jetzt höhere Verkaufspreise durchgesetzt werden. Der Aktienkurs habe sich zuletzt sehr gut entwickelt und jüngst ein neues Jahreshoch erreicht.









Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleiben vor dem Hintergrund der Ölpreis-Hausse bei der Deutsche Rohstoff-Aktie weiter investiert. (Ausgabe 20 vom 26.05.2018)