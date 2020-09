Deutsche Post: Das wird jetzt in der neuen Woche wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie der Deutschen Post AG vollzog in den vergangenen Monaten einen stabilen Aufwärtstrend und steig bis zum 27. August auf ein Hoch bei 40,12 Euro an. Hier ging der Kurs in eine Konsolidierung über. Das bisherige Korrekturtief wurde am 4. September bei 37,27 Euro ausgebildet.

Seitdem können die Bullen den Kurs wieder ansteigen lassen. Es ist ihnen aber noch nicht gelungen, einen Wiederanstieg auf die 40,00-Euro-Marke zu vollziehen. Am Donnerstag wurde bei 39,26 Euro ein Hoch ausgebildet. Der Freitag war erneut von leichten Abgaben geprägt.

Für die Käufer kommt es in dieser Woche nun darauf an, die Ausbildung eines stabilen Abwärtstrends seit dem Augusthoch zu verhindern. Benötigt dazu wird ein signifikanter Anstieg über 39,26 Euro und die 40,00-Euro-Marke. Anschließend wäre das Hoch vom 27. August bei 40,12 Euro das nächste Ziel der Bullen.

Im Interesse der Bären muss es hingegen sein, dass sich die Oberkante des Abwärtstrends seit dem Hoch vom 27. August nun verfestigt und der Kurs erneut auf das Tief der Vorwoche bei 37,27 Euro zurückgeworfen wird. Anschließend dürften die Verkäufer darauf drängen, dass auch der 50-Tagedurchschnitt bei 36,49 Euro erreicht und nachhaltig unterschritten wird. Die nächsten Ziele auf der Unterseite wären in diesem Fall das Tief vom 30. Juli bei 33,90 Euro und das Hoch vom 8. Juni bei 31,96 Euro.

