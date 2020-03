Deutsche Post erhöht Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Frische Zahlen von der Deutschen Post: Das DAX-Unternehmen steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 2,9 Prozent auf 63,3 Milliarden Euro, unter dem Strich blieb der Deutschen Post ein Gewinn von 2,6 Milliarden Euro. Für dieses Jahr geht die Deutsche Post von höheren Belastungen durch die Folgen des Coronavirus und das Ende der Produktion des eigenen Elektro-Transporters aus. Der Trost für die Aktionäre: Die Dividende soll von 1,15 Euro auf 1,25 Euro je Aktie steigen. EUWAX

