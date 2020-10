Deutsche Post auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie boomt der Onlinehandel. Das wiederum wirkt sich auch positiv auf die Geschäfte der großen Logistikkonzerne wie Deutsche Post aus. Auch die Aktie der Deutschen Post zieht mit und kletterte in der Vorwoche auf ein neues Rekordhoch.

Der weltweite Boom des Onlinehandels hat durch die Coronavirus-Pandemie noch einmal an Fahrt gewonnen. Konzerne wie Amazon oder auch Zalando profitieren, Logistiker wie Deutsche Post aber auch. Der DAX®-Konzern nutzt das derzeitige Marktumfeld für eine Preiserhöhung.

Wie das Unternehmen mitteilte, sollen Geschäftskunden bei DHL Paket ab Januar 2021 mehr für ihre Sendungen zahlen. Die Deutsche Post verwies zur Begründung auf Investitionen in das eigene Paketnetz: Dazu sei eine Erhöhung der Geschäftskundenpreise erforderlich.

Der Konzern hat eigenen Angaben zufolge dabei vor allem Pakete mit einem Gewicht über 20 Kilogramm im Visier. Nähere Details zu den neuen Preisen nannte der UPS-Konkurrent nicht. Allerdings werden bei Geschäftskunden die Preise in der Regel individuell ausgehandelt.

Deutsche Post-Aktie mit Rekord

Die jüngste Entwicklung kommt bei den Anlegern gut an, sie schicken die Aktie auf ein neues Rekordhoch bei knapp 42 Euro. Zwar wurde der steile Aufwärtstrend seit dem Corona-Tief im März verlassen, aber die Aktie nähert sich der Linie von unten wieder an und testet sie derzeit. Die nächste Unterstützung liegt bei 40 Euro. Die 200-Tagelinie (rot) steigt immer noch an und nun zieht auch den MACD (Momentum) wieder mit. Allerdings stellt die Aufwärtstrendlinie eine hohe Hürde dar, möglicherweise geht es langsamer voran.

