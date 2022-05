Deutsche Post-Zertifikat mit 6,5% Zinsen und 25% Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Der Kurs der Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) bröckelte seit Anfang Februar 2022 von 55 Euro bis zum 9.5.22 auf bis zu 35,97 Euro ab. Danach konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 38,70 Euro erholen. Wer auf dem ermäßigten Niveau eine Investition in die als stark unterbewertet eingestufte Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das zweifellos vorhandene Risiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchte und dennoch eine akzeptable Renditen erzielen möchte, könnte als Alternative zum Direktinvestment den Kauf der aktuell zur Zeichnung angebotenen BNP Paribas-Memory Express Airbag-Zertifikat auf die Deutsche Post-Aktie in Erwägung ziehen.

6,50% Bonuschance pro Jahr

Der Deutsche Post-Schlusskurs vom 23.6.22 wird als Startkurs für das Zertifikat fixiert. Bei 75 Prozent des Startkurses werden sich die Barriere, das Zins-Zahlungslevel und die Airbagschwelle befinden. Nach jedem Laufzeitjahr, erstmals am 23.6.23, wird der dann aktuelle Aktienkurs mit dem Startkurs verglichen. Notiert die Aktie an einem der Bewertungstage auf oder oberhalb des vorzeitigen Auszahlungslevels, der am ersten Bewertungstag mit dem Startkurs identisch sein wird, dann wird das Zertifikat am 30.6.23 inklusive der Bonuszahlung von 6,5 Prozent zurückbezahlt. (An den nächsten, im Jahresabstand angesetzten Bewertungstagen reduzieren sich die vorzeitigen Auszahlungslevels im Interesse der Anleger um jeweils fünf Prozent). Liegt der Kurs an einem der Bewertungstage zwischen der Barriere und dem Startkurs, dann wird nur der Kupon ausbezahlt.

Falls die Aktie an einem der Stichtage unterhalb der Barriere notiert, entfällt die Zinszahlung. Diese wird aber nachgereicht, sobald der Aktienkurs an einem der folgenden Stichtage wieder oberhalb der Barriere notiert. Am Ende wird das Zertifikat mit dem Ausgabepreis und den ausständigen Zinszahlungen getilgt, wenn sich der Aktienkurs auf oder oberhalb der Barriere befindet. Notiert die Deutsche Post-Aktie am finalen Bewertungstag (23.6.27) unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger je Nominalwert von 1.000 Euro eine am 23.6.22 ermittelte Anzahl von Deutsche Post-Aktien geliefert. Der Bruchstückanteil wird in bar abgegolten.

Das BNP Paribas-Memory Express Zertifikat mit Airbag auf die Deutsche Post-Aktie, maximale Laufzeit bis 30.6.27, ISIN: DE000PF99R90, kann noch bis 23.6.22 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Memory Express Zertifikat mit Airbag bietet bei einem bis zu 25-prozentigen Kursrückgang der Deutsche Post-Aktie die Chance auf einen Jahresbruttoertrag von 6,50 Prozent. Die verlustreduzierenden Eigenschaften des Airbags werden sich im Fall einer Aktienzuteilung entfalten.

Walter Kozubek