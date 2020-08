Deutsche Post: Wie auf Schienen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

In unserer Analyse vom 13.08.20 Deutsche Post: Das läuft ja wie geschmiert! hatten wir bereits über die charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) berichtet. Zwischenzeitlich konnte der Kurs bei 40 Euro ein erneutes Hoch markieren, im Anschluß daran setzte eine Konsolidierungsphase bis auf 37,53 Euro ein. Zur Stunde notiert die Deutsche Post bei 38,50 Euro. Solange sich der Wert innerhalb unseres Aufwärtstrendkanals bewegt, stehen alle Börsenampeln auf grün!





Deutsche Post Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.