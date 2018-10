Deutsche Post: Wenn der Widerstand geknackt wird, geht's weiter nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post rechnet mit dem besten Weihnachtsgeschäft aller Zeiten. Zu mindestens in der Branche wird mit einem neuen Höchstwert im deutschen Paketversand gerechnet. Hierbei könnte es bis zu elf Millionen Paketsendungen täglich geben., was einem deutlichen Plus im Gegensatz zu 4,6 Millionen Paketen täglich im Normalfall entspricht. Dazu wird die Deutsche Post 10.000 zusätzliche Kräfte bundesweit einsetzen und sucht daher weiterhin Aushilfen für die Sortierzentren und in der Zustellung. Dank des weiterhin boomenden Onlinehandels könnte die Prognose der Deutschen Post in diesem Winter wahr werden.

Seit dem Hoch Mitte September von rund 32,00 Euro, hat die Aktie der Deutschen Post einen Abstieg hinter sich der bis zur 28-Euro-Marke führte. Danach gab es innerhalb von zwei Handelstagen einen Kursanstieg der bis auf 29,00 Euro führte. Wenn sich die Gegenreaktion fortsetzt, könnte es aus charttechnischer Sicht einen schönen Kursgewinn geben. Für einen Trade eignet sich diese Aktie nach unserer Meinung auf jeden Fall. Das Risiko ist durch einen passenden Einstiegskurs in Verbindung mit einem Stoppkurs, der ein geringes Risiko beinhaltet überschaubar.