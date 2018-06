Deutsche Post: Wann und wo geht wieder die Post ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Nach der überraschenden Gewinnwarnung der Deutschen Post AG am 8. Juni ist der Aktienkurs in den letzten Tagen um über 10 Prozent auf unter 30 EUR gefallen. Die Aussicht, dass der Bonner DAX-Konzern statt 1,5 Milliarden Euro nur noch 1,1 Milliarden Gewinn ausweisen wird, hat dazu geführt, dass sich viele Aktionäre aus der Aktie verabschieden und der Kurs so tief wie zuletzt Ende 2016 notiert. Der einstige Börsenliebling hat jedoch schon seit Ende Dezember 2017 kräftig verloren und hat seitdem bereits über ein Viertel seines Wertes eingebüßt. Die große Frage, die sich Aktionäre, Fondsmanager, Schnäppchenjäger und Vermögensverwalter in diesen Tagen stellen lautet natürlich: Ist die Post-Aktie jetzt wieder einen Kauf wert?

