Deutsche Post: Volltreffer mit Super-Tagesgewinn! Da ging richtig was!

Erst am Dienstagabend hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit der Aktie der Deutschen Post angeboten. Der Beitrag dazu wurde danach mit folgendem Titel veröffentlicht: „Deutsche Post: Da könnte mit einem starken Hebel vielleicht was gehen!“ Unser gestern genannter Einstiegskurs wurde heute früh um 09.11 Uhr übersprungen und wer diesen Trade mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat umgesetzt hat, konnte schon um 11.00 Uhr einen Gewinn von 27% sehen. Am letzten Wochenende hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service den nachfolgend in Auszügen wiedergegebenen Hinweis zugeschickt:





„Hinweis für Abonnenten des RuMaS Express-Service mit hoher Risikobereitschaft! Mit unseren Einstiegskursen bei Trading-Tipps gehen wir von einer ganz bestimmten Vermutung für einen Kursverlauf aus. Wenn Sie nach reiflicher Überlegung unseren Ansatz nachvollziehen können und ein höheres Risiko eingehen wollen, könnten Sie die Gewinne auf einfache Art steigern. Für den Fall, dass Sie Vieltrader sind, die entsprechende Erfahrung haben und die Kurse ständig beobachten, können Sie unsere Trading-Tipps nur als Idee nutzen und bei einem ersten Ansatz, dass sich der von uns vermutete Kursverlauf ergeben könnte, bereits vor unserem Einstiegskurs reingehen.“Diejenigen, die von unseren Abonnenten diesem Tipp gefolgt sind, haben mit diesem Trade am 14.06. einen Zertifikatgewinn von mehr als 70% kassieren können. Die Aktie machte einen großen Sprung und hat alle in unserem Artikel beschriebenen Trendlinien durchbrochen. Sollte sich die Aktie jetzt über dem Widerstand bei 32,83 Euro stabilisieren, gehen wir davon aus, dass es bald ein neues Allzeithoch gibt. Wann wir einsteigen würden und mit welchem Hebel-Produkt wir den Gewinn verstärken würden, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonniert haben.