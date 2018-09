Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) konnte Anfang Juli bei 27,23 Euro (06.07.) ein Tief ausbilden und im Anschluß daran zu einer deutlichen Aufwärtsbewegung ansetzen. Diese führte die Aktie bis heute wieder bis auf 31,33 Euro nach oben. Als Unterstützungsline lässt sich hierbei im Chart eine rote Aufwärtstrendgerade einzeichnen, an der sich die Notierung nach oben hangelt. Solange sich der Kurs darüber bewegt, bleiben alle Börsenampeln auf grün. Stopps für offene Trades würden wir knapp unter die besagte Linie platzieren.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.