Deutsche Post: Quartalszahlen heben Stimmung

Der Brief und Paketzusteller Deutsche Post hatte auch im angelaufenen Quartal mit hohen Kosten und rückläufigen Einnahmen zu kämpfen, konnte jedoch mit seinem heute früh vorgestellten Zahlenwerk die Stimmung der Anleger etwas heben. Trotzdem verdiente der Konzern unter dem Strich im letzten Quartal weniger.

Die Deutsche Post erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von gut 15,03 Mrd. Euro, im Vorjahreszeitraum betrug der Wert 14,81 Mrd. Euro. Die Expertenprognose lag bei 14,93 Mrd. Euro und konnte übertroffen werden. Das EBIT verschlechterte sich hingegen von 841 Mio. Euro im Vorjahr auf 747 Mio. Euro, das allerdings war nach der Gewinnwarnung aus Juni dieses Jahres auch zu erwarten gewesen. Vom Nettogewinn bleiben aber 516 Mio. Euro beim Briefzusteller hängen. Die gesenkten Ziele für 2018 bleiben unangetastet, bis 2020 hält der Konzern aber an seinen Prognosen fest.

Langfristig auf einem guten Weg

Für das Gesamtjahr 2018 erwartet die Deutsche Post unverändert ein EBIT von 3,2 Mrd. Euro, für 2020 ein EBIT oberhalb der 5-Milliarden-Grenze. In der Prognose für 2018 sind 500 Millionen Restrukturierungsaufwand enthalten sowie 150 Millionen zusätzliche Ausgaben zur Produktivitätsverbesserung. Mithilfe der Maßnahmen will Konzernchef Frank Appel sicherstellen, dass das Unternehmen die für 2020 anvisierten Ziele erreicht. Aus Sicht der Charttechnik wurde die Aktie nach dem Verlaufshoch von 41,36 Euro und einem anschließenden Rückfall auf 27,23 Euro bereits merklich abgestraft. Nun läuft seit einigen Wochen aber eine Erholungsbewegung und könnte sich weiter an die Sommerhochs aus 2017 fortsetzen, wodurch ein Long-Investment durchaus attraktiv erscheint.

Verkaufssignal knapp entkommen

Ebenfalls von einer weiteren Erholung überzeugte Investoren können beispielsweise über das Faktor-Zertifikat Long auf Deutsche Post (WKN VL14DY) mit einem fest eingebauten Hebel von 8 auf eine Fortsetzung der Anfang Juli gestarteten Erholung bis in den Widerstandsbereich von 32,95 Euro setzen. Die mögliche Renditechance bis zu diesem Niveau beläuft sich dann auf gut 25 Prozent und kann bereits binnen weniger Tage bis Wochen abgerufen werden.

Sollte das Wertpapier der Deutschen Post jedoch wieder unter das Niveau von 27,23 Euro zurückfallen, drohen direkte Rücksetzer auf die Sommertiefs aus 2016 bei 23,50 Euro. Sämtliche Kursnotierungen unterhalb dieser Marke führen den aktuellen Abwärtstrend bis zu den Jahrestiefs aus 2016 weiter fort.

Deutsche Post (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Deutsche Post Strategie für steigende Kurse WKN: VL14DY

Typ: Faktor akt. Kurs: 2,45 - 2,49 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 13,87 Euro

Basiswert: Deutsche Post Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 29,84 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 32,95 Euro Faktor: 8,0

Kurschance: + 25 Prozent Vontobel Zertifikate

