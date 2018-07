Deutsche Post (Monthly) - Fibonacci-Cluster als (kurzfristiger) Silberstreif

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":























Im bisherigen Jahresverlauf kennt die Aktie der Deutschen Post nur eine Richtung:

nach Süden! In der Konsequenz ziert der Titel mit einem Kursminus von knapp 30 % die

hinteren Ränge der 2018er-DAX®-Performanceliste. Nach dem Unterschreiten der Schlüsselzone

bei rund 34 EUR hat das Papier das seinerzeit aufgezeigte Abschlagspotential bis knapp

30 EUR mittlerweile abgearbeitet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 11. Mai). Nach neun

roten Kerzen in Serie sorgt die weiße Kerze der abgelaufenen Woche nun aber für einen

Hoffnungsschimmer, der durch den auf Wochenbasis ausgeprägten, nicht ganz idealtypischen

„morning star“ verstärkt wird. Interessanterweise tritt dieses Candlestickumkehrmuster

auf Basis des Fibonacci-Cluster aus dem 38,2%-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung

seit 2009 (28,08 EUR) sowie dem 61,8%-Pendant des Hausseimpulses seit Februar 2016

(27,88 EUR) auf. Wenngleich die Aktie aktuell für eine technische Reaktion „gut“ ist,

bleibt der Titel aufgrund des Bruchs des Aufwärtstrends seit Herbst 2011 (akt. bei

30,07 EUR) angeschlagen. Deshalb greifen wir auf defensive Anlageprodukte zurück.

So tragen die unten stehenden Aktienanleihen auch der horizontalen Haltezone aus den

Hochs von 2007 bzw. 2001 bei 26,33/24,78 EUR Rechnung.





















Deutsche Post (Monthly)











































