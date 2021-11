Deutsche Post: Jetzt geht die Post ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) musste Ende September / Anfang Oktober deutliche Kursabschläge hinnehmen und rutschte dabei bis zur 200-Tage Linie ab - wir hatten HIER darauf hingewiesen.



Die Unterstützungslinie hat gehalten, in der Folge konnte die Aktie wieder eine Aufwärtstendenz ausbilden, welche sich in dieser Handelswoche deutlich beschleunigt. Am gestrigen Börsentag konnte die Deutsche Post im Hoch bis auf 58,07 Euro zulegen und auch heute zeigt sich der Wert behauptet. Potenzielle Longpositionen, welche auf die Unterstützung an der 200-Tage Linie gesetzt hatten, würden wir jetzt knapp unter der 55 Euro Marke mit einem StopLoss absichern und damit bereits aufgelaufene Gewinne ins Trockene bringen.

Deutsche Post Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.