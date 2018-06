Deutsche Post: Ist das jetzt übertrieben?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

In den Jahren 2016 und 2017 war die Deutsche Post ein Liebling derAnleger. Im laufenden Jahr hat die Stimmung gedreht, da der Konzern mitseinen Strukturen dem Marktwandel hinterherhinkt. Der immer als etwasträge verschriene Deutsche-Post-Konzern rückte in den letzten Jahrenplötzlich in den Mittelpunkt des eCommerce-Booms.Denn jeder physische Onlineverkauf geht mit einem Versand einher, einestarke Triebfeder für Paketdienstleister wie die Deutsche Post. Dochmittlerweile wird das Unternehmen zwischen divergierendenHauptgeschäftsbereichen kostentechnisch zerrieben. Beim boomendenPaketgeschäft kommt die Deutsche Post nur noch mit Mühe hinterher, wasdie Kosten treibt. Im schrumpfenden Briefsegment hingegen bestehen hohefixe Strukturkosten.Die Folge daraus war nun eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr. DasManagement versucht jetzt mit Macht dagegen zu steuern. 100 bis 150 Mio.Euro werden ausgegeben, um die Produktivität u.a. durch Automatisierungund Digitalisierung zu verbessern, was mittelfristig 150 bis 250 Mio.Euro p.a. einbringen soll. Sogar eine halbe Milliarde Euro wirdausgegeben, um die Strukturkosten im Briefgeschäft anzupassen, mit einemanschließenden Spareffekt von 200 Mio. Euro pro Jahr.Zudem soll auch an den Einnahmen geschraubt werden: für Anfang 2019 istdie nächste Erhöhung des Briefportos anvisiert, wenn der Reguliererzustimmt. In diesem Jahr werden die Zahlen durch die Maßnahmen zunächstbelastet. Das Konzern-EBIT, das eigentlich von 3,74 auf 4,15 Mrd. Eurosteigen sollte, dürfte nach der aktualisierten Prognose nun bei rund 3,2Mrd. Euro liegen. Doch dann soll es wieder aufwärtsgehen, insbesonderean dem ausgegebenen Ziel von mehr als 5 Mrd. Euro für 2020 wirdfestgehalten.Der Aktie hat letzteres nicht geholfen, nach den jüngsten hohenKursverlusten hat der Wert in 2018 bereits um fast ein Viertelnachgegeben. Wer mit einer etwas längeren Perspektive anlegt, findetdamit inzwischen aus unserer Sicht ein durchaus attraktives Niveau fürden Aufbau einer ersten Position. Zumindest scheint die Aktie derDeutschen Post nun reif für eine kurzfristige Gegenbewegung.