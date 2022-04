Deutsche Post: Dreht der Kurs am Jahrestief?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Der Post- und Paketversender (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) befindet sich bereits seit Anfang des Jahres in einer volatilen Abwärtsbewegung (siehe Chart unten).



Nach einer Zwischenerholung Mitte März läuft der Kurs nun wieder das bisherige Jahrestief bei 38,49 Euro an. Hier sollten wir nun das Kursverhalten genau beobachten: Sehen wir Trendwendesignale, bietet sich eine Longposition an. Wir würden hier aber sehr eng unter dem bisherigen Jahrestief einen StopLoss zur Absicherung platzieren. Zur Stunde notiert die Deutsche Post bei 39,34 Euro.

Deutsche Post Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.