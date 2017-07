Deutsche Post: Chance von 132 Prozent

Vor wenigen Tagen teilte die im DAX notierte Deutsche Post DHL Group Folgendes mit: Ab 2019 erhalten Unternehmen, Regierungen und Non-Profit-Organisationen erstmals die Möglichkeit zu kommerziellen Nutzlast-Transporten zum Mond. Und: "Mit der DHL MoonBox können auch Privatkunden Mini-Pakete auf den Mond befördern lassen." So ist DHL nach Angaben des DAX-Konzerns schon heute offizieller Logistikpartner für die Mondmission des Raumfahrtunternehmens Astrobotic. Halten wir also fest: Die Deutsche Post ist somit ab 2019 als Logistik-Spezialist nicht nur global, sondern auch im Universum unterwegs. Zurück zur Erde: Eine neue Berichtssaison steht vor der Tür und nach eigenen Angaben wird die Deutsche Post am 8. August frische Quartalszahlen vorlegen. Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Post-Aktie vor Zahlen zum zweiten Quartal mit "Buy" und einem Kursziel von 40 Euro ein. Es dürfte kaum Überraschungen geben, so die Analysten. Man prognostiziere einen zum Vorjahrszeitraum um 5,5 Prozent auf 810 Mio. Euro gestiegenen operativen Gewinn.





Intakter Aufwärtstrendkanal



Seit Februar 2016 bewegt sich die Aktie der Deutschen Post in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzung aktuell bei etwa 32,70 Euro verläuft. Das aktuelle Monatstief wurde bei 32,65 Euro markiert. Mit einem Mini Future Long (WKN UW81F0) können sehr risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Deutschen Post ausgehen, mit einem Hebel von 7,2 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 10 Prozent. Bitte beachten Sie unbedingt: Der Einstieg in diese sehr spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unter dem aktuellen Monatstief bei 32,55 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,34 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie der Deutschen Post kann um 40 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis beläuft sich somit auf 4,8 zu 1.

Tageschart: Deutsche Post (in Euro)