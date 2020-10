Deutsche Post: Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Kursziels

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) in neue Höhen ansteigen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Deutschen Post befindet sich seit März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. In dieser Bewegung zog die Aktie von 19,10 EUR bis 40,12 EUR an. Seit diesem Hoch vom 27. August 2020 konsolidiert der Wert auf hohem Niveau seitwärts. Diese Bewegung lässt sich als Tradingrange zwischen 40,12 EUR und 37,27 EUR ansehen. Von ihrem Charakter her ist die Range bisher neutral geformt. Aufgrund der Position nach einer Aufwärtsbewegung kann ihr ein leicht bullischer Charakter zugebilligt werden. Dass die Aktie dabei den Aufwärtstrend seit 27. März seitwärts verlassen hat, ist bisher ohne Bedeutung.

Ausblick: Gelingt der Aktie der Deutschen Post ein Ausbruch über 40,12 EUR, dann besteht die Chance auf eine weitere Rally in Richtung des Allzeithochs bei 41,36 EUR und später sogar bis 43,19 EUR. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 37,27 EUR kommen, müsste mit Abgaben bis 34,62 EUR gerechnet werden.“

Kann die Deutsche Post-Aktie, die derzeit bei 39,32 Euro notiert, in den nächsten Wochen tatsächlich auf 43,19 Euro zulegen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 40 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis 40 Euro, Bewertungstag 16.12.20, BV 1, ISIN: DE000MC05SA7, wurde beim Deutsche Post-Aktienkurs von 39,32 Euro mit 1,77 – 1,79 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 43,19 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 3,70 Euro (+107 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,8373 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,8373 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD0RHK5, wurde beim Deutsche Post-Kurs von 39,32 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro taxiert.

Wenn die Deutsche Post-Aktie in nächster Zeit auf 43,19 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,63 Euro (+142 Prozent) erhöhen – sofern die Deutsche Post-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Post-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek