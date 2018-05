Deutsche Post-Calls mit 109%-Chance bei Kurserholung auf 35,50€

Wegen enttäuschender Quartalszahlen brach der Kurs der Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) am 8.5.18 um nahezu 7 Prozent auf 34,62 Euro ein. Nach dem raschen Kursrutsch konnte sich die Aktie im Bereich von 34 Euro stabilisieren. Mit einem Kursrückgang von 0,70 Prozent auf 33,99 Euro zählt die Deutsche Post-Aktie am 23.5.18 im frühen Handel des schwachen Börsentages zu den stärksten DAX-Werten.

Wer sich den Analysen der Experten von UBS und Warburg Research anschließen möchte, in denen die Aktie nach dem starken Kursrutsch mit Kurszielen von bis zu 40 Euro zum Kauf empfohlen wird, könnte die Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 33 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis bei 33 Euro, Bewertungstag 18.7.18, BV 0,1, ISIN: DE000HX204K2, wurde beim Aktienkurs von 33,99 Euro mit 0,15 – 0,16 Euro gehandelt.

Kann die Deutsche Post-Aktie in spätestens einem Monat die Hälfte des Verlustes aufholen und auf 35,50 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,254 Euro (+59 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,88 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,88 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF47VJ7, wurde beim Aktienkurs von 33,99 Euro mit 1,23 – 1,25 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Post-Aktie auf 35,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 2,62 Euro (+109 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 30,50 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat mit Basispreis bei 28,4837 Euro, KO-Marke bei 30,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GD4UPR0, wurde beim Aktienkurs von 33,99 Euro mit 0,557– 0,559 Euro quotiert. Bei einem Kursanstieg der Deutsche Post-Aktie auf 35,50 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 0,702 Euro (+26 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Post-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek