Deutsche Post: Ausgestoppt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

In unserer Analyse vom 14.06.18 Deutsche Post: Kaufsignal! hatten wir auf eine Gegenbewegung des DAX-Unternehmens (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) gesetzt und beim Stand von 29,70 Euro eine Longposition eröffnet. In der Folge konnte die Aktie auch weiter bis auf 30,58 Euro zulegen, kam aber in den vergangenen Handelstagen im Zuge der allgemeinen Marktschwäche wieder zurück. Heute nun rutschte die Notierung kurz nach der Eröffnung unter unsere festgesetzte Stop-Marke bei 29,21 Euro und stellte damit die Position mit kleinem Verlust glatt. Wir belassen die Deutsche Post jedoch auf unserer Beobachtungsliste und halten nach neuen Einstiegsmöglichkeiten Aussschau.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.