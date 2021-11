Deutsche Post: Alarmstufe rot!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Nachdem die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) noch von Mitte Oktober bis Mitte November eine Aufwärtsbewegung ausbilden konnte und uns hier schöne Gewinne bescherte, schrillen mittlerweile alle Alarmglocken!



Nach Break unserer StoppMarke bei 54,99 Euro konnte auch die als wichtige Unterstützung fungierende 200-Tage Linie (blau im Chart unten) diesmal keinen Halt bieten und so rutschte der Kurs am heutigen Handelstag zur Eröffnung gleich mit einer Kurslücke nach unten auf aktuell 52,53 Euro ab. Die Aktie zeigt somit deutlich "Schlagseite", weshalb wir hier die weitere Entwicklung erstmal von der Seitenlinie aus beobachten werden.

Deutsche Post Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.