Deutsche Post-Aktie mit neuem Allzeithoch! Auf Rücksetzer warten!

Die Deutsche Post-Aktie (DPW) konnte von guten Quartalszahlen des Konzerns profitieren und kletterte fast unbemerkt auf ein neues Allzeithoch bei 35,50 Euro. Wir würden bei der Aktie auf Rücksetzer warten und nicht in das kurzfristig überkaufte Kursniveau. Den Long-Einstieg sehen wir beim letzten Hoch im Bereich von 34,30 Euro sowie bei 33,75 Euro, dem letzten Zwischentief. Hier dürfte sich der Einstieg lohnen, denn viele Markteilnehmer dürften den letzten Anstieg verpasst haben und warten ebenfalls auf günstigere Kurse. Dies dürfte wiederum zu weiter steigenden Kursen führen. Insgesamt sollte die Aktie demnächst wieder in den Kursbereich von 36,00 Euro und danach in Richtung 40,00 Euro klettern.