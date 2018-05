Deutsche Post-Aktie: Rein ins Depot? Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Müsse die Aktie nun raus aus dem Depot? Nein, denn bei genauerem Hinsehen seien die ersten drei Monate 2018 für den Konzern gar nicht so schlecht gewesen. Die Deutsche Post habe im ersten Quartal beispielsweise verstärkt unter ungünstigen Wechselkursen gelitten. Diesen und weitere Sondereffekte rausgerechnet, seien Umsatz und Gewinn um 6,4 respektive 2,3 Prozent gestiegen.



Ein weiterer Faktor für die schlechten Zahlen seien die hohen Betriebskosten im eigentlich ja hervorragend laufenden Brief- und Paketgeschäft gewesen. Diese jedoch würden sich senken lassen. Ebenso würden sich Briefportopreise oder Versandgebühren für Pakete erhöhen lassen. Nicht ausgeschlossen, dass dies schon bald der Fall sein werde. Und überhaupt: Der E-Commerce-Sektor wachse in atemberaubendem Tempo, immer mehr Konsumenten würden immer mehr online einkaufen. Für die Deutsche Post bedeute das: Immer mehr Pakete, immer mehr Umsatz.



Hinzu komme die global gute Positionierung im Express-Geschäft. In Europa und Asien sei man in dem Segment Marktführer. Selbst in den USA laufe es mit einem Marktanteil von 20 Prozent ziemlich gut. Seit 2013 hätten die Bonner ihren Betriebsgewinn in dem Sektor um jährlich 150 Millionen Euro gesteigert. Den Gesamtkonzern im Blick, halte Post-Chef Frank Appel weiterhin an den ausgegeben Zielen fest. 2018 solle das operative Ergebnis auf 4,15 Milliarden Euro steigen, spätestens 2020 dann die Fünf-Milliarden-Grenze überschreiten.



Nein, durchaus gebe es bei der Deutschen Post derzeit einige Unsicherheitsfaktoren. Langfristig komme man womöglich um einen Konzernumbau nicht herum. Und der Kurs der Aktie sei durch seine zuletzt schwache Performance unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Alles in allem aber sehe nicht nur die DZ BANK "die übergeordneten langfristigen Treiber intakt". Die Deutsche Post profitiere von der Globalisierung und dem wachsenden Online-Handel, der Bedarf für Transportdienstleistungen wachse, so die Experten. "Der gleichzeitige Fokus auf Kostensenkungsmaßnahmen erscheint uns der richtige Weg."Auch Goldman Sachs-Analyst Matija Gergolet habe in seiner Studie auf die intakt bleibenden Wachstumstreiber verwiesen. Mit einem Kursziel von 47 Euro habe er die Post-Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Kursschwäche der Aktie biete eine Kaufgelegenheit, habe er geschrieben. RBC Capital-Analyst Damian Brewer habe sein Kursziel zwar auf 40 Euro gesenkt, habe langfristigen Anlegern aber ebenfalls zum Einstieg geraten. Baader Bank-Experte Christian Obst glaube nach den Zahlen zwar nicht mehr an das Erreichen der Unternehmensziele für 2018 und 2020, sehe aber eine ordentliche operative Entwicklung. Er traue dem Konzern ein längerfristiges Wachstum zu.Insgesamt würden 21 Analysten zum Kauf der Aktie raten, zehn würden sie aktuell halten. Für den Verkauf plädiere keiner. Attraktiv scheine die Aktie damit nach der Kurskorrektur allemal zu sein. Ob sie ins Depot rein müsse oder raus, das müsse ein jeder für sich entscheiden, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Ausgabe. (Analyse vom 19.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:33,45 EUR +0,06% (25.05.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:33,65 EUR +0,60% (28.05.2018, 08:40)ISIN Deutsche Post-Aktie:DE0005552004WKN Deutsche Post-Aktie:555200Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:DPWTicker-Symbol Deutsche Post-Aktie:DPWNASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:DPSTFDeutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (28.05.2018/ac/a/d)