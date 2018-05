Deutsche Post-Aktie: Nachhaltige Bodenbildung abwarten! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.



Der florierende Welthandel und der anhaltende Boom des Internethandels würden dem Bonner Logistik-Konzern nachhaltig satte Gewinne bescheren. Nun plane die Deutsche Post indes offenbar erneut die Einnahmen durch eine weitere Portoerhöhung zu steigern.



Auf den Aktienkurs habe die Meldung über den wohl erneuten Anstieg des Briefportos eher überschaubaren Einfluss. Die "Aktie Gelb" präsentiere sich nach dem Bruch der Unterstützung bei 34 Euro aus charttechnischer Sicht in eher schwacher Verfassung. Nicht investierte Anleger sollten daher noch eine nachhaltige Bodenbildung abwarten. Wer die Aktien der Deutschen Post bereits im Depot habe, beachte den Stopp bei 31,50 Euro, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2018)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:33,70 EUR +0,75% (28.05.2018, 13:29)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:33,69 EUR +0,72% (28.05.2018, 13:36)ISIN Deutsche Post-Aktie:DE0005552004WKN Deutsche Post-Aktie:555200Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:DPWTicker-Symbol Deutsche Post-Aktie:DPWNASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:DPSTFDeutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (28.05.2018/ac/a/d)