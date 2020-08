Deutsche Post Aktie: Der Aufwärtstrend wird fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Ende Juli gerieten die Bullen bei der Aktie der Deutschen Post AG ein wenig ins Schwitzen, denn der Aufwärtstrend seit Mitte Mai lief Gefahr, zu brechen. Es gelang den Käufern jedoch, die Korrekturbewegung am 30. Juli auf dem Niveau von 33,90 Euro zu stoppen und einen neuen Anstieg einzuleiten.

Er wurde in der vergangenen Woche weiter fortgesetzt und gipfelte am Donnerstag in einem Hoch bei 37,03 Euro. Damit deutet sich eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends an und auch in der neuen Woche können steigende Kurse erwartet werden.

Das nächste Ziel der Bullen kann dabei nur das im April 2018 bei 38,15 Euro ausgebildete Hoch sein. Wird es nachhaltig überwunden, könnte der Anstieg bis an die 40,00-Euro-Marke fortgesetzt werden. Wird auch sie überwunden, ist das Allzeithoch aus dem Dezember 2017 bei 41,36 Euro das nächste Ziel.

Vorsichtig werden sollten die Anleger, falls die Deutsche Post-Aktie unter das Hoch vom 21. Juli bei 35,89 Euro zurückfallen sollte. In diesem Fall muss damit gerechnet werden, dass auch das Tief vom 30. Juli bei 33,90 Euro noch einmal angelaufen wird. Unterschreitet die Aktie es, kommt es zu einem Test des 50-Tagedurchschnitts bei 33,15 Euro.

