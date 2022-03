Deutsche Lufthansa - Buchungen stimmen Management optimistisch!

Die Aktie von Deutsche Lufthansa ist einer der großen Verlierer der weltweiten Coronapandemie. Hunderte Flugzeuge blieben (zeitweise) am Boden, statt Passagiere zu ihren Geschäftsterminen oder in den Urlaub zu fliegen. So flog die Airline 2021 erneut einen Milliardenverlust ein. „Wir sind sicher, dass der Luftverkehr in diesem Jahr einen starken Aufschwung erleben wird“, sagte Vorstandschef Carsten Sporn Anfang März bei der Vorlage der Jahreszahlen. Mit genauen Prognosen hielt sich der gelernte Pilot allerdings zurück. Er wollte noch nicht einmal eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen für dieses Jahr in Aussicht stellen. Nach Angaben von Thomson Reuters zeigt sich allerdings die Mehrheit der Analysten mittelfristig optimistisch.

Den bisherigen Buchungen für die Oster- und Sommerferien haben nach eigenen Angaben fast das Niveau von 2019 erreicht. Mehrere Zehntausend Flugbuchungen verzeichnet die Lufthansa-Tochter Eurowings nach eigenen Angaben täglich. Coronabeschränkungen wurden oder werden in zahlreichen Ländern weiter gelockert und könnten damit weitere Sonnenhungrige zu Flugreisen animieren. Daher soll das Angebot bei Lufthansa sowie Töchtern wie Eurowings weiter erhöht werden. Im Sommer soll das Flugangebot rund 85 Prozent des Vorkrisenniveaus erreichen und die Billig-Tochter Eurowings sogar mehr Tickets verkaufen als 2019. Damit stehen die Chancen auf einen weiteren Umsatzanstieg gut.

Bei Airlines wie der Lufthansa verhageln oftmals die Kosten das Zahlenwerk und führen die Aktie in Turbulenzen. Vor diesem Hintergrund wurde konzernweit auf die Kostenbremse getreten. Erste Ergebnisse sind bereits sichtbar. Dem Jahresbericht von 2021 zufolge flog das Fachgeschäft dank hoher Nachfrage und hoher Transportpreise einen Rekordgewinn ein. Zudem zeigten die Kostensenkungsmaßnahmen bei der Wartung- und Cateringtochter bereits Wirkung und könnte 2022 möglicherweise erneut positive Ergebnisse zum Gesamtgewinn beisteuern. Um die gestiegenen Kerosinpreise zu kompensieren, werden zudem die Ticketpreise erhöht. Um von einem möglicherweise starken Aufschwung im Flugverkehr zusätzlich zu profitieren, hat die Lufthansa zusammen mit dem Schweizer Reedereikonzern MSC Interesse an einem Mehrheitsanteil an ITA bekundet. Allerdings hat Delta Airlines gemeinsam mit AirFrance KLM ebenfalls ein Auge auf die italienische Fluggesellschaft geworfen.

Historisch betrachtet, notiert die Lufthansa-Aktie aktuell auf sehr niedrigem Niveau. Dennoch sind weitere Turbulenzen nicht ausgeschlossen.

Chart: Deutsche Lufthansa

Widerstandsmarken: 7,90/9.00 EUR

Unterstützungsmarke: 5,50/6,70 EUR

Die Aktie von Deutsche Lufthansa befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Zwischen EUR 5,50 und EUR 7 hat das Papier zunächst einen Boden gefunden. In den zurückliegenden zwei Wochen legte die Aktie deutlich zu und setzte sich im Bereich von EUR 7 und damit oberhalb der 200-Tage-Durchschnittslinie fest. Die nächste Hürde findet die Deutsche Lufthansa bei EUR 7,90. Auf der Unterseite liegt bei rund EUR 6,70 eine Unterstützung. Rücksetzer auf dieses Niveau dürften die Stimmung nicht trüben. Kippt das Papier hingegen unter EUR 6,70 droht die Stimmung zu drehen.

