Deutsche Lufthansa Aktie: Und weiter abwärts!

Und weiter abwärts: Am Freitag ging die Aktie der Deutsche Lufthansa mit einem Tagesverlust von 0,55 Euro bzw. rund -6,9% auf 7,436 Euro aus dem Xetra-Handel ins Wochenende. Da wirkten vielleicht noch die Zahlen zum 3. Quartal 2020 nach, die am Vortag veröffentlicht worden waren. Im dazu gehörigen „Analyst and Press Conference Call“ war zwar vom CEO sinngemäß die Rede davon, dass die Deutsche Lufthansa in einer guten Position („good position“) sei, der Corona-Krise zu widerstehen. Das mag auch stimmen in dem Sinne, dass die Deutsche Lufthansa durchaus gute Chancen hat, die Krise zu überleben. Denn das Unternehmen verweist auf beachtliche liquide Mittel in Höhe von 10,1 Mrd. Euro.

Davon sollen 6,3 Mrd. Euro auf „noch nicht abgerufene Stabilisierungsmaßnahmen“ entfallen. Doch Aktionäre wünschen mehr als das reine Überleben bei gleichzeitigem fortgesetzten roten Zahlen und Abfluss von liquiden Mitteln. Die Frage ist, wann steht unter dem Strich mal wieder eine schwarze Zahl, wann wächst das Eigenkapital mal wieder (ohne Kapitalerhöhung)? Die Deutsche Lufthansa teilt mit, dass 2021 der Cash Flow wieder positiv sein soll. Ob das Zweckoptimismus oder realistische Einschätzung ist?





