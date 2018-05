Deutsche Lufthansa-Aktie: Mustergültiger Abwärtstrend - Chartanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":





Zürich ( www.aktiencheck.de ) - Deutsche Lufthansa-Aktie: Mustergültiger Abwärtstrend - ChartanalyseDie Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) befand sich zwischen Juni und September 2016 im Kampf mit der Unterstützung bei 10,24 Euro, die im September 2015 erstmals ausgebildet worden war, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ende September 2016 sei die Aktie nach unten durchbrochen und mit dem 2016er Jahrestief bei 9,10 Euro auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Jahren gefallen. Von dort habe eine Rally begonnen, in deren Verlauf die Lufthansa am 10. Oktober 2016 mit einer Notierungslücke von 10 Prozent erstmals seit Mitte Juli 2016 wieder nachhaltig über die 11,00-Euro-Marke gesprungen sei. Die Aufwärtsbewegung habe Mitte November 2016 bei 13,20 Euro gegipfelt. Danach sei die Aktie bis Mitte Januar 2017 wieder in den Bereich von 11,20 Euro zurückgefallen. Hier habe die Lufthansa zu einer Rally angesetzt, die Mitte Juli 2017 zu einem neuen Jahreshoch bei 21,23 Euro geführt habe. Danach sei es zu einem kräftigen Rücksetzer gekommen, der die Aktie wieder unter die 18,00-Euro-Marke gedrückt habe.Anfang August 2017 sei der Titel wieder durchgestartet und habe Ende Dezember ein neues Allzeithoch bei 31,19 Euro erreicht. Danach habe Anfang Januar ein Abwärtstrend begonnen, der bis heute anhalte. Bei einem Bruch der Unterstützung bei 23,70 Euro könnte sich dabei weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.Die Long-Szenarien: Starte Lufthansa leicht im Plus, wäre aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Abprall vom Freitagsschlusskurs bei 24,44 Euro, leicht oberhalb des Widerstands bei 25,00 Euro oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung denkbar, und zwar 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde hingegen im Minus eröffnet, könnten Trader nach den Regeln der technischen Analyse durch die eben geschilderte Korrekturvariante, nach dem Abprall von der Unterstützung bei 24,00 Euro oder aber nach dem Bruch der Schlusskurslinie einsteigen. Der Zielbereich läge circa 0,60 Euro oberhalb des jeweiligen Tagestiefs.Die Short-Szenarien: Eröffne die Aktie leicht im Minus, indiziere die Charttechnik eine Platzierung bei einem Test der Schlusskursmarke, dem Bruch der 24,00-Euro-Linie oder aber nach der ersten Korrektur einer Abwärtsbewegung, und zwar nach dem Bruch des letzten Tiefs. Werde allerdings im Plus begonnen, käme eine Positionierung bei einem Abprall vom 25,00-Euro-Widerstand, durch die gerade besprochene Korrekturvariante oder aber nach dem Bruch der Schlusskurslinie infrage. Als Kursziel könnte der Bereich rund 0,60 Euro unterhalb des jeweiligen Tageshochs dienen. Es empfehle sich eine Absicherung aller Trades durch einen Stopp in Höhe von 0,20 Euro, bei Long-Trades unter- und bei Short-Trades oberhalb des Einstiegs. (Analyse vom 28.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:24,52 EUR -0,28% (28.05.2018, 08:31)Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:24,44 EUR (25.05.2018)ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:DE0008232125WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:823212Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:LHANasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:DLAKFDie Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.05.2018/ac/a/d)