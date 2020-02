Deutsche Kryptowährung IOTA bis 2035 100-mal so viel Wert wie heute

IOTA Kursanstieg von rund 119 Prozent seit 1. Januar



Größte Nachfrage auf Google seit einem Jahr

Marktkapitalisierung könnte sich bis 2035 laut Studie mehr als verhundertfachen

IOTA wieder in der Top 20 der wertvollsten Kryptowährungen

Anzeichen für IOTA-Durchbruch verdichten sich: steigende Nachfrage, Kursexplosion und Bitcoin Outperformance

Wie eine Infografik von Kryptoszene.de zeigt, begann das Jahr 2020 für die Kryptowährung IOTA mit einem Paukenschlag: innerhalb weniger Wochen erhöhte sich der Kurs um rund 119 Prozent. Die Nachfrage erreicht einen Höchststand und wie aus der Grafik hervorgeht, erachten Experten es sogar als realistisch, dass sich der Preis der Kryptowährung „Made in Germany“ in den nächsten Jahren verhundertfacht.

Am ersten Januar notierte die Währung des Internet of Things noch bei 0,16 US-Dollar. Knapp mehr als einen Monat später, am dritten Februar, durchbrach die Kryptowährung die 0,35 Dollar Marke. Dabei entwickelte sich IOTA sogar weitaus besser als zahlreiche Altcoins und Bitcoin. BTC kletterte in diesem Zeitraum rund 29,3 Prozent nach oben. Bei einem Ranking der Marktkapitalisierung belegt IOTA somit aktuell den siebzehnten Platz und ist damit nach mehreren Monaten wieder in der Top 20 vertreten.

Auswertungen von Kryptoszene.de auf Datengrundlage von Google Trends ergeben zudem, dass die IOTA-Nachfrage in den vergangenen 365 Tagen nie höher war, als in der letzten Januarwoche. Der Google-Trend Score belief sich auf 100, was für das höchste Suchvolumen steht. Ferner wird ersichtlich, dass nicht nur das Interesse groß ist, sondern dass die Nutzer auch ausgesprochen optimistisch gegenüber IOTA eingestellt sind. Am 3. Februar dachten 94 Prozent positiv über die Entwicklung der Kryptowährung, nur 6 Prozent brachten ihre Skepsis zum Ausdruck.







