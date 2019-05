Deutsche Kreditbank begibt Pfandbrief

Die Deutsche Kreditbank AG emittiert einen Social Bond (WKN: SCB001). Dieser ist in Teilschuldverschreibungen à 1.000 Euro unterteilt und wird am 4. Juni 2029 fällig. Am Ende der Laufzeit soll eine Rückzahlung der Anleihe zu 100,00% des Nennbetrags erfolgen. Während der Laufzeit wird die Anleihe mit einer festen Verzinsung von 0,7 Prozent p.a. verzinst.Nach Angaben der Emittentin handelt es sich bei dem DKB Social Bond um einen Öffentlichen Pfandbrief. Der Öffentliche Pfandbrief ist eine Schuldverschreibung, die von einer Bank oder Sparkasse nach den Vorgaben des Pfandbriefgesetzes ausgegeben wird.Die Zeichnung ist vom 13. Mai 2019 an exklusiv über die Börse Stuttgart möglich – voraussichtlich bis zum 31. Mai 2019, 12 Uhr – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.