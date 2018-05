Deutsche Inflationsrate bleibt stabil

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Die Inflation in Deutschland hat sich im April nicht verändert: Die Verbraucherpreise lagen im abgelaufenen Monat um 1,6 Prozent höher als im April 2017. Im März 2018 lag die Inflationsrate − gemessen am Verbraucherpreisindex – ebenfalls bei einem Plus von 1,6 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Teurer wurden vor allem Lebensmittel: Dafür mussten Verbraucher 3,4 Prozent mehr bezahlen als noch vor einem Jahr. Die Preise für Energie und Kraftstoffe legten um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Teuerungsrate von knapp zwei Prozent im Euro-Raum an. Dieser Wert gilt als ideal für die Konjunktur, wird aber in der Währungsunion seit langem verfehlt. Die Bundesregierung erwartet für das Gesamtjahr 2018 eine durchschnittliche deutsche Inflationsrate von 1,8 Prozent. Im kommenden Jahr soll sie dann auf 2,0 Prozent steigen.Steigende Inflationserwartungen gibt es auch in den USA: Die jüngsten, in Summe guten US-Konjunkturdaten verstärken die Spekulationen auf Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed. Die Erwartung, dass die Zinsen ansteigen, ließen die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen Mitte der Woche auf 3,048 Prozent klettern - und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2011. Am Markt gehen die Meinungen auseinander, ob die US-Notenbank 2018 insgesamt drei oder vier Mal an der Zinsschraube drehen wird. Bislang avisiert sie drei Zinsanhebungen.