Deutsche Hypothekenbank begibt neuen Pfandbrief

Seit dem 26. Juni können Anleger in Stuttgart einen neuen Hypothekenpfandbrief der Deutschen Hypothekenbank erwerben: Das Papier mit der WKN DHY496 hat ein Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro und ist mit 0,500% verzinst. Der Zinslauf begann am 29. Juni. Die Laufzeit beträgt acht Jahre, somit ist der Pfandbrief zum 29.06.2026 fällig. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Euro nominal. Das Papier ist vom Emittenten nicht kündbar. In den ersten drei Tagen nach der Einführung wurden in der Anleihe an der Börse Stuttgart mehr als 1,2 Millionen umgesetzt. Die Ratingagentur Moody’s bewertet die Anleihe mit Aa1, also als sichere Anlage.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.