Deutsche EuroShop-Aktie: Shortposition von Marshall Wace ausgebaut - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP hat Shortposition in Deutsche EuroShop-Aktien etwas gesteigert:



Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) angehoben.



Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 25.05.2018 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,78% auf 0,82% der Deutsche EuroShop-Aktien erhöht.



Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Deutsche EuroShop AG:



0,82% Marshall Wace LLP (25.05.2018)

0,72% Thames River Capital LLP (13.04.2018)

0,63% Citadel Europe LLP (21.06.2016)

0,60% BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (27.12.2016)

0,56% BlackRock Investment Management (UK) Limited (20.07.2017)

0,56% Coltrane Asset Management, L.P. (08.03.2017)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 3,88% der Aktien der Deutsche EuroShop AG.XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:31,24 EUR -1,51% (29.05.2018, 15:23)Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:31,26 EUR -1,94% (29.05.2018, 15:29)ISIN Deutsche EuroShop-Aktie:DE0007480204WKN Deutsche EuroShop-Aktie:748020Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:DEQNASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche EuroShop-Aktie:DUSCFDie Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (29.05.2018/ac/a/d)