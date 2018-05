Deutsche EuroShop-Aktie: Operative Ergebnis in Q1 deutlich gesteigert - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) von 32,50 auf 32,00 Euro.



Im ersten Quartal 2018 habe das operative Ergebnis dank der Akquisition des Olympia Centers in Tschechien deutlich gesteigert werden können, habe jedoch auf vergleichbarer Basis keine Dynamik gezeigt. Wegen der fehlenden Wachstumschancen positioniere der Vorstand die Deutsche EuroShop als attraktiven Dividendenwert. Die Managementplanung für 2018, die u.a. eine Erhöhung der Dividende auf EUR 1,50 je Aktie vorsehe, sei bestätigt worden.



Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, sieht die Aktie der Deutsche EuroShop AG unverändert als Halteposition. (Analyse vom 25.05.2018)



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro.