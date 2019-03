Deutsche Commerzbank – offizielle Fusionsgespräche

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Gespräche über eine mögliche Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank stehen zum Wochenbeginn im Fokus. Die Papiere beider Banken stehen deutlich im Plus. Der Dax zeigt nach seiner starken Vorwoche Ermüdungszeichen.Die guten Vorgaben aus den USA und Asien stützen den DAX nur zum Handelsstart – nach der starken letzten Woche machen sich Ermüdungserscheinungen bemerkbar.Viele Anleger werden sich sicher auch eher vorsichtig positionieren, sagt Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Der Blick liegt dabei auf die vor uns liegenden ereignisreichen Woche: das Thema Brexit steuert auf den Showdown zu, die US-Notenbank berät über die Zinsen und für Deutschland werden Einkaufsmanager-Umfragen veröffentlicht.Deutsche Bank und Commerzbank sprechen jetzt miteinander – und das offiziell über eine Fusion. Ein Händler sagte, wirklich überraschend sei die Aufnahme der Gespräche nicht. Die Commerzbank dürfte als Gewinner einer möglichen Fusion hervorgehen. Bankenexperte Professor Burghof ist allerdings sehr skeptisch – zu dominant ist die Rolle der Politik in diesem Verfahren.Der Industriekonzern Thyssenkrupp erhält einen Großauftrag im Anlagenbau-Geschäft. Der ägyptische Chemie- und Düngemittelhersteller NCIC bestellt einen Düngemittelkomplex. Der Auftragswert für Thyssenkrupp liege im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Aktie klettert im frühen Handel 2,5 ProzentBeim angeschlagenen Autozulieferer und Kabelspezialist Leoni ist der Start ins neue Jahr missglückt. Leoni will mit einem Sparprogramm gegensteuern. Der Finanzvorstand nimmt per sofort seinen Hut, dessen Aufgaben werden zunächst durch Vorstandschef Aldo Kamper übernommen. Am Ausblick für das laufende Jahr hält das Unternehmen nicht mehr fest, auf einen neuen wird verzichtet. Leoni will jährlich 500 Millionen Euro sparen. Das kostet erstmal rund 120 Millionen Euro. Die Hälfte unter anderem für die Streichung von 2000 Arbeitsplätzen weltweit.Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hebt nach dem Gewinnplus 2018 die Dividende für seine Aktionäre an. Die Ausschüttung je Aktie soll um 5 Cent auf 1,45 Euro steigen, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in Hannover mitteilte. Nachdem die schweren Naturkatastrophen 2017 am Talanx-Gewinn gezehrt hatten, stieg der Überschuss 2018 - wie schon auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt - um fünf Prozent auf 703 Millionen Euro. Allerdings schlugen auch diesmal Katastrophen wie die Waldbrände in Kalifornien teuer zu Buche.Für das laufende Jahr hat Vorstandschef Torsten Leue weiterhin eine deutliche Gewinnsteigerung auf rund 900 Millionen Euro im Auge.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.