Deutsche Cannabis, Bitcoin, Tesla – Aussichten 2018

Auch in dieser Woche hat der Euro dem DAX die Party versaut. 1,21 stehen am Freitag auf der Kurstafel und halten den DAX dicht an der Marke von 13.200 Punkten. Damit stehen DAX-Anleger vor einer spannenden Ausgangssituation – drückt der Euro mittelfristig deutlicher auf die Stimmung beim Export? Wir haben die Aussichten auch mit Blick auf die USA am Mittwoch ausführlich in der Finanzmarktrunde diskutiert.

Was spricht gegen eine Trendfolge im Bullenmarkt? Wie sieht das generelle Umfeld aus, welche Rolle spielt die Zinsentwicklung und was machen Exoten wie Bitcoin oder Cannabis. Hier die Aufzeichnung.

Wir freuen uns auf das Feedback und die rege Anteilnahme in den ersten Webinaren des Jahres. Fans unserer Finanzmarktrunde legen wir “Vorsicht Zinswende – Gut für Sparer, schlecht für Aktionäre?” mit unserem Kollegen Stefan Riße ans Herz. Am kommenden Dienstag (16.01) wird sich Stefan mit dem langjährigem Chefvolkswirt der Credit Suisse, Giles Keating, der heute das Werthstein Institut leitet mit den Märkten beschäftigen. Anmeldung gerne hier…

Drohender Euro-Ausbruch bremst DAX – Gold und US-Aktien profitieren

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 12.01.2018:

DAX-Tageschart:

Trading-Idee DAX

Trading-Ideen S&P500

Trading-Ideen Gold

Trading-Ideen EUR/USD

Trading-Ideen Brent