Deutsche Börse: mehr Volatilität, mehr Profit?

Des einen Leid, des anderen Freud: Ob die Märkte nach oben oder nach unten streben, ist den Börsenbetreibern herzlich gleichgültig – sie verdienen an der Anzahl der Transaktionen. Und auch, wenn die großen Marktteilnehmer diese aus Kostengründen immer mehr auf alternative Handelsplätze verlagern, so landen doch gerade die Orders in Optionen und Futures auf den großen börslichen Plattformen wie etwa der Eurex – davon kann die Deutsche Börse (DE0005810055) profitieren.

Laufzeit Juni 2020 mit 10 Prozent Puffer

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000GA82CF5 von Goldman Sachs bietet bei einem Preis von 128,97 Euro einen Sicherheitspuffer von fast 11 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 135 Euro ergibt sich eine Renditechance von 6,03 Euro oder 16,2 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 18.6.20 unter dem Cap, erhalten Anleger eine Zahlung in Höhe des Schlusskurses.

Laufzeit September 2020 mit 14 Prozent Puffer

Wer etwas mehr Sicherheit will, wählt eine längere Laufzeit und ein niedrigeres Cap: Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (ISIN DE000PZ8H142) bietet bei einem Preis von 123,63 Euro einen Puffer von 14,2 Prozent. Schließt die Aktie am Bewertungstag 18.9.20 zumindest auf oder über dem Cap von 130 Euro, dann erzielen Anleger einen Gewinn von 6,37 Euro oder 9,5 Prozent; andernfalls erhalten sie die Lieferung einer Aktie.

Laufzeit Dezember 2020 – seitwärts für Zinssammler

Wer dagegen ein möglichst hohes Zinseinkommen erzielen möchte, könnte zur Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PX3DPZ6 greifen: Das Produkt zahlt unabhängig vom Aktienkurs einen fixen Kupon von 7 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari liegt die effektive Rendite bei 8,6 Prozent p.a. Liegt der Aktienkurs am Bewertungstag (18.12.20) auf oder über dem Basispreis von 135 Euro, erhalten Anleger den vollständigen Nominalbetrag zurück; andernfalls erhalten sie die Lieferung von 7 Aktien gemäß Bezugsverhältnis ( = 1.000 Euro / 135 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Die Discounter und die Aktienanleihe sprechen risikobewusste kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger an, die davon ausgehen, dass die Deutsche-Börse-Aktie das Schlimmste hinter sich hat und mit Sicherheitspuffer von einer Seitwärtsbewegung profitieren möchten.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen