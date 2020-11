Deutsche Börse legt zu: Lukrative (Turbo)-Calls

In den vergangenen Wochen konnten Anleger mit Long-Hebelprodukten auf die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) beträchtliche Kursgewinne erzielen. Allein mit den am 3.11.20 an dieser Stelle präsentierten (Turbo)-Calls konnten Anleger bislang Buchgewinne von bis zu 120 Prozent erwirtschaften.

Nach der Ankündigung der Deutsche Börse, 80 Prozent an der Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), einem führenden Anbieter von Governance-Lösungen, ESG-Daten und Analytik übernehmen zu werden, sprang der Aktienkurs im frühen Handel des 18.11.20 um zwei Prozent nach oben. Kann sich die Deutsche Börse-Aktie, die in der neuesten Analyse von J.P.Morgan mit einem bekräftigten Kursziel von 170 Euro zum Kauf empfohlen wird, weiter steigern, dann wird sich auch auf dem erhöhten Niveau der Einstieg in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 140 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 140 Euro, Bewertungstag 15.1.21, BV 0,1, ISIN: DE000JC91GL5, wurde beim Aktienkurs von 136,95 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie ihre Aufwärtsbewegung innerhalb des nächsten Monats auf 145 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,66 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 129,50 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 129,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR3H7Q4, wurde beim Aktienkurs von 136,95 Euro mit 0,79 – 0,81 Euro gehandelt.

Kann sich Deutsche Börse-Aktie auf 145 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,55 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 126,076 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 126,076 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR35MH0, wurde beim Aktienkurs von 136,95 Euro mit 1,15 – 1,16 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 145 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,89 Euro (+63 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Deutsche Börse



mehr >

Walter Kozubek