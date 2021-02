Deutsche Börse-Zertifikate mit bis zu 11%-Chance und 27% Sicherheitspuffer

Nach der massiven Kurserholung, im Zuge derer die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) von ihrem Jahrestief vom 18.3.20 bei 92,92 Euro bis zum 23.7.20 auf das Allzeithoch bei 170,15 Euro anstieg, gab der Aktienkurs kontinuierlich nach. Seit Anfang November 2020 wurde der Kursrückgang von einer Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 125 bis 140 Euro abgelöst. Obwohl das Management nach dem Rekordergebnis des Vorjahres für das kommende Jahr einen Rückgang der zyklisch bedingten Nettoerlöse erwartet, wurde der mittel- bis längerfristige Ausblick des Börsenbetreibers von Experten durchwegs positiv aufgenommen.

In den neuesten Analysen wird die Deutsche Börse-Aktie nach den Zahlen mit Kurszielen von bis zu 170 Euro (UBS und J.P. Morgan) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft. Für Anleger, die mit Hilfe einer halbwegs stabilen Kursentwicklung der Aktie in den nächsten Monaten zu einer überproportional hohen Rendite gelangen wollen, könnte eine Investition in Bonus- und/oder Discount-Zertifikate interessant sein.

Bonus-Zertifikat mit 11% Chance und 27% Sicherheitspuffer

Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DFM9A45) auf die Deutsche Börse-Aktie mit Barriere bei 100 Euro, Bonuslevel und Cap bei 160 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.12.21, wurde beim Deutsche Börse-Kurs von 136,35 Euro mit 143,98 – 143,99 Euro gehandelt. Da das Zertifikat derzeit mit 143,99 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 11 Monaten einen Bruttoertrag von 11,12 Prozent (=13 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 26,66 Prozent auf 100 Euro oder darunter fällt.

Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 17.12.21 festgestellten Schlusskurs der Aktie – maximal mit 160 Euro – zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 4,8% Chance und 20% Discount

Das BNP-Discount-Zertifikat auf die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE000PF4U7P6), BV 1, Bewertungstag 17.12.21, mit Cap bei 115 Euro wurde beim Aktienkurs von 136,35 Euro mit 109,71 – 109,73 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat ist mit einem Discount von 19,52 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Deutsche Börse-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 115 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 115 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 11 Monaten einen Bruttoertrag von 4,80 Prozent (=5,5 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Die Aktie kann sogar um 15,66 Prozent fallen, bevor die Maximalrendite in Gefahr gerät. Notiert Deutsche Börse am Bewertungstag unterhalb des Caps von 115 Euro, dann wird dieses Zertifikat mittels der Lieferung einer Deutsche Börse-Aktie je Zertifikat getilgt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek