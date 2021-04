Deutsche Boerse im Rahmen der Erwartungen

Deutsche Boerse Long: 51 Prozent Chance

von Harald Zwick - 22.04.2021, 08:30 Uhr

Die Deutsche Börse veröffentlichte gestern nach Handelsschluss die Zahlen für das Q1 2021. Die Schätzung des Ergebnisses je Aktie lag bei 1,61 Euro und wurde mit 1,73 Euro um 7,5 Prozent übertroffen. Verglichen mit dem starken Ergebnis vom Q1 2020 in der Höhe von 2,00 Euro ergab dies aber den erwarteten Rückgang im Rahmen der Prognose. Positiv zu bewerten ist der Vorschlag zur Erhöhung der Dividende auf 3,00 Euro je Aktie.

Die Geschäftsfelder der Deutschen Börse als Anbieter von Handelsmöglichkeiten für Wertpapiere gehen weit über den Aktienhandel via Xetra hinaus. Den größten Anteil am Konzernumsatz liefert die Terminbörse Eurex mit 34 Prozent, dicht gefolgt von der Nachhandel-Einheit Clearstream mit einem Anteil von 29 Prozent am Umsatz. Die Erlöse durch Xetra schlagen mit 11 Prozent zu Buche. 2020 war durch die coronabedingte Volatilität an den Märkten ein Rekordjahr, das wahrscheinlich 2021 so nicht wiederholt werden kann. Dennoch sieht der der CEO Weimer den Konzern für die Zukunft gut gerüstet. Der Plan ist, durch Zukäufe außerhalb des Aktien- und Derivativgeschäfts den Konzern weiter zu diversifizieren. Zusätzlich plant er auch ein organisches Wachstum der bestehenden Geschäftseinheiten.

Zum Chart

Der Aktienkurs hat sich rasant vom Corona-Sell-Off Mitte März 2020 erholt und das All-Time-High bei rund 170 Euro bereits im Juli 2020 erreicht. Die darauf folgende Konsolidierung führte den Kurs bis zum partiellen Tief bei 125 Euro Anfang November 2020. Danach konnte der Wert eine Seitwärtsrange ausbilden, die Ende März 2021 nach oben überwunden wurde. Aktuell testet das Papier die Unterstützung bei 144,88 Euro. Nachdem sich die Wachstumsaussichten von jenen eines global agierenden High-Tech-Unternehmen unterscheiden, ordnet sich auch das KGV in anderen Sphären ein. Der Konzern schafft es im Schnitt, seinen Gewinn pro Aktie um rund 10 Prozent pro Jahr zu steigern, was aktuell zum erwarteten KGV 2023 von 19 führt. Dies erscheint nicht als überbewertet und birgt die Möglichkeit, dass wieder alte Höhen angelaufen werden. Zumindest gibt es keinen Grund, warum nicht wieder das alte All-Time-High von vor dem Corona-Sell-Off bei 157 Euro angelaufen wird. Die Distanz vom gestern markierten Schlusskurs wäre 8 Prozent. Fällt der Kurs zurück, dürfte er sich innerhalb der Range zwischen 130,28 Euro und 140,62 Euro stabilisieren.

Deutsche Börse (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 157,00 // 168,86 Euro Unterstützungen: 144,88 // 140,62 Euro

Fazit

Der Open End Turbo Long (WKN UD5XLL) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 3,43 von einem steigenden Kurs der Aktie der Deutschen Börse zu profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 42,28 Euro (29 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 128,15 Euro an. Beim Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,46 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 168,86 Euro liegen (6,53 Euro beim Derivat). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: UD5XLL

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,24 - 4,36 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 103,82 Euro

Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 103,82 Euro

akt. Kurs Basiswert: 146 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,53 Euro Hebel: 3,43

Kurschance: + 51 Prozent Quelle: UBS

