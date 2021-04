Deutsche Börse: Kursziel angehoben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Analysten von RBC haben das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse von 145 auf 150 Euro angehoben und die Bewertung auf HALTEN belassen. Vor den Quartalszahlen des Börsenbetreibers erhöhe man die Gewinnschätzungen je Aktie. Darin berücksichtigt sei nun auch der ISS-Zukauf, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. (dpa-AFX Analyser)

