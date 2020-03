Deutsche Boerse: Gebeutelt von der Gerüchteküche

Deutsche Börse (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 105,14 // 112,81 Euro Unterstützungen: 89,80 Euro

Die Deutsche Börse hat sich neben dem allgemeinen Abverkauf an den weltweiten Aktienmärkten auch gegen geschäftsschädigende Diskussionen zur Wehr zu setzen. Es werden Stimmen laut, auch den Börsenhandel einzustellen. Eigentlich sollte volatiler Handel die Einnahmen steigern, so ein Gerücht ließ gestern aber den Kurs intraday extrem einbrechen. Eine Klarstellung sollte dem Kurs aber eine Verschnaufpause gönnen. Die Diskussion um Börsenschließungen sorgt für Verunsicherung an den Märkten. Bleibt die Deutsche Börse die nächsten kritischen Wochen offen, kann sie als eine der wenigen Unternehmen auch in Quarantänezeiten weiter Einnahmen generieren. Es zeigte sich in der Vergangenheit, dass in turbulenten Zeiten sogar mehr pro Zeiteinheit gehandelt wird als in den sogenannten normalen Börsentagen. Trotzdem wurde die Aktie der Deutschen Börse auch vom allgemeinen Abschwung erfasst und gab in den betreffenden 3 Wochen 40 % nach. Das ist beispielsweise weniger als die schon vor dem Virus-selloff gebeutelten Auto-Aktien. Es ist schwer vorstellbar, dass die deutsche Regierung ein Unternehmen schließt, dessen Geschäftsmodell kaum von der Pandemie beeinträchtigt wird. Die Deutsche Börse bleibt ökonomisch gut aufgestellt und wird auch im Jahr 2020 weiter ihre Chancen nutzen. .. Der Aktienkurs der Deutschen Börse präsentiert sich seit Juli 2012 in einer von verhältnismäßig kleinen Rücksetzern geprägten Aufwärtsbewegung. War die Aktie damals um 35 Euro zu haben, so muss ein Investor aktuell um die 99 Euro dafür ausgeben. Die letzte Konsolidierung vor Corona erfolgte von August 2018 bis Ende Dezember 2018 im Vergleich zu anderen Werten recht moderat. Aktuell befindet der Kurs wieder in dem Bereich um das Level Ende 2017. Der Unterschied besteht darin, dass in der Zwischenzeit die Geschäftsbereiche gewachsen sind. Zurzeit schwebt das Damoklesschwert einer Schließung über dem Unternehmen und der Kurs hat gestern im Tagestief schon bei 92,92 Euro notiert, was einem Minus von 15% zum Vortagesschluss entsprach. Diese Volatilität wirft charttechnisch viele Überlegungen über den Haufen. Eine mögliche Strategie wäre die Wette auf ein Dementi der Schließungsgerüchte, was den Kurs über die Marke von 112 Euro hieven könnte.Fazit

Die aktuelle Volatilität des Aktienkurses der Deutschen Börse führt zu folgender Überlegung: Gibt es in den nächsten Tagen ein Dementi der Gerüchte rund um die Schließung des Handels, oder fällt tatsächlich auch ein weitgehend automatisierter Handel der Corona-Pandemie zum Opfer. Die abgeleitete Strategie basiert auf einer Aufrechterhaltung des Handels.

.

Der Mini Future Long (WKN CY946S) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 6 von einem steigenden Kurs der Aktie der Deutschen Börse zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 12,89 Euro (13,10 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 89,80 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,81 Euro. Das Ziel könnte bei 112,00 Euro liegen (3,03 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: CY946S

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,67 1,69 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 81,66 Euro

Basiswert: Deutsche Börse KO-Schwelle: 85,61 Euro

akt. Kurs Basiswert: 98,50 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,03 Euro Hebel: 5,85

Kurschance: + 80 Prozent Quelle: Citigroup

