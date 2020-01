Deutsche Börse: Calls nach Allzeithoch mit hohen Renditechancen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse bestehen bei der Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) realistische Chancen auf einen weiteren Kursanstieg. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Deutschen Börse befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 02. September 2019 brach sie erstmals über das Allzeithoch aus dem Dezember 2017 aus. Anschließend kletterte sie bis 16. Oktober 2019 auf ein Hoch bei 145,95 EUR. Nach einer etwas längeren Konsolidierung gelang am 17. Januar 2020 der Ausbruch über dieses Hoch. Am Donnerstag markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 150,90 EUR.

Ausblick: Die aktuellen Gewinnmitnahmen könnten noch etwas andauern und zu einem Rückfall auf 145,95 EUR führen. Dort könnte die Aktie aber wieder nach oben drehen und mittelfristig in Richtung 160,00 oder sogar 165,00 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 141,90 EUR abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 133,25 EUR gerechnet werden.“

Kann die Deutsche Börse-Aktie, die derzeit bei 148,70 Euro notiert, in den nächsten Wochen auf 160 Euro ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 150 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 150 Euro, Bewertungstag 17.4.20, BV 0,1, ISIN: DE000JM5L242, wurde beim Deutsche Börse-Kurs von 148,70 Euro mit 0,45 – 0,46 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie in spätestens einem Monat auf 160 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,08 Euro (+135 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 140,0942 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 140,0942 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX7C691, wurde beim Deutsche Börse-Aktienkurs von 148,70 Euro mit 0,88 – 0,89 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 160 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,99 Euro (+124 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek