Deutsche Börse-Calls mit 98%-Chance bei Kursanstieg auf 130€

Mit den Aktien der Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055) konnten Anleger seit dem Jahresbeginn 2019 einen stattlichen Kursgewinn von nahezu 20 Prozent erwirtschaften. Obwohl sich die Aktie im frühen Handel des 27.5.19 am Ende der Performanceliste aller DAX-Werte aufhält, sollte sie auch nach den starken Zugewinnen der vergangenen Wochen laut Expertenanalysen über weiteres Steigerungspotenzial verfügen. Nach einer Investorenveranstaltung in London hob die HSBC das Kursziel auf die Deutsche Börse-Aktie auf 138 Euro an und bekräftigte die Kaufempfehlung für die Aktie.

Kann die Deutsche Börse-Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug wieder aufnehmen und auf 130 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 125 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 125 Euro, Bewertungstag 19.7.19, BV 0,1, ISIN: DE000GA6HH34, wurde beim Aktienkurs von 124,75 Euro mit 0,35 – 0,357 Euro gehandelt.

Kann die Deutsche Börse-Aktie in den nächsten Wochen auf 130 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,56 Euro (+57 Prozent) steigern.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 120 Euro

Der länger laufende, im Geld liegende BNP-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 120 Euro, Bewertungstag 20.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000PZ6ZM58, wurde beim Aktienkurs von 124,75 Euro mit 0,82 – 0,83 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 130 Euro wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,12 Euro (+35 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 121,0826 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 121,0826 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP84687, wurde beim Aktienkurs von 124,75 Euro mit 0,43 – 0,45 Euro quotiert.

Gelingt der Deutsche Börse-Aktie der Anstieg auf 130 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,89 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek