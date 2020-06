Deutsche Börse-Calls mit 136%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse konnte es für die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) weiter aufwärts gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Deutschen Börse markierte am 19. Februar 2020 ein Allzeithoch bei 158,90 EUR. Danach kam es zum Coronacrash und einem Rückfall auf 92,92 EUR. Damit notierte der Wert auch unter seinem Aufwärtstrend seit Juni 2012. Allerdings eroberte er diesen Trend recht zügig wieder zurück und startete eine neue Aufwärtswelle. Diese führte die Aktie in die Nähe des Rekordhochs. Ab Mitte Mai entwickelte sich eine kleine obere Pullbacklinie. Diese durchbrach der Wert am Freitag und kletterte auf ein neues Allzeithoch bei 160,05 EUR. Zu einem Tagesschlusskurs über dem alten kam es aber noch nicht.

Ausblick: Die Aktie der Deutschen Börse könnte in den nächsten Tagen weiter zulegen. Voraussetzung dafür ist ein stabiler Ausbruch über 158,90 EUR. Gelingt dieser, dann wäre Platz für eine weitere Rally in Richtung 171,20 EUR und später sogar ca. 190 EUR. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom 15. Juni bei 145,20 EUR abfallen, würde eine Konsolidierung in Richtung 136,20-133,25 EUR drohen.“

Kann die Deutsche Börse-Aktie, die derzeit bei 159,05 Euro notiert, in den nächsten Wochen auf 171,20 Euro ansteigen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Gewinne sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 165 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 165 Euro, Bewertungstag 17.7.20, BV 0,1, ISIN: DE000HZ5CBX6, wurde beim Deutsche Börse-Kurs von 159,05 Euro mit 0,59 – 0,60 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie in spätestens einem Monat auf 171,20 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,07 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 151,0876 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 151,0876 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH1FWV0, wurde beim Deutsche Börse-Aktienkurs von 159,05 Euro mit 0,84 – 0,85 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 171,20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 2,01 Euro (+136 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek