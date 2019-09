Deutsche Börse: Die Aktie will noch weiter nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Mit unserem letzten Trading-Tipp mit der Deutschen Börse ISIN: DE0005810055 konnte man zwar kein Geld verdienen, hat aber – und das ist das Wichtigste – nichts verloren. Unser Einstiegskurs aus dem Express-Service vom 18. September ist nicht erreicht worden. Der Artikel wurde danach mit dem Titel „Deutsche Börse: Die Chance auf den Ausbruch ist da!“ veröffentlicht. Das war der Text: „Wenn man den Chart der Deutschen Börse ab Anfang Januar anschaut, sieht man einen sehr schönen Aufwärtstrend, der im Moment an einer entscheidenden Stelle angekommen ist. Im Bereich um 139,00/140,00 Euro liegt ein Widerstand und wenn diese Marke genommen werden kann, könnte man einen Trade wagen. Man darf bei der Aktie natürlich keine Kurssprünge erwarten, aber mit einem entsprechenden Hebel-Produkt, kann man aus kleinen prozentualen Kursgewinnen durchaus Geld verdienen. Zuletzt gab es 3 x kaufen in Folge seit dem 13. August und die Analysten sehen die Deutsche Börse in großer Mehrheit positiv.“

Charttechnisch hat sich die Lage seit unserem letzten Artikel nicht groß verändert. Die Aktie ist am Freitag noch einmal am Widerstand abgeprallt, aber in den letzten Tagen bewegte sich die Aktie in einer engen Handelsspanne und es könnte jetzt zum Ausbruch kommen. Für einen Trade mit Blick auf das Chance-Risiko-Verhältnis sind die Aussichten gut, denn der Bereich der Absicherung ist klar sichtbar. Wer jetzt gut aufpasst, könnte vielleicht einen passenden Einstiegskurs finden und diesen Trade mit einem ordentlichen Hebel befeuern. Von welchem Einstiegskurs wir ausgehen würden, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.

RuMaS Express-Service: Maximum Trading-Tipps!

Wenn Sie modernes Trading praktizieren möchten, kommen Sie an Trades mit Hebel-Zertifikaten nicht vorbei. Die Börsenwelt dreht sich immer schneller und wer nicht bereit ist, sich den Märkten anzupassen, wird möglicherweise am Ende zu den Verlierern zählen. Denken Sie einfach mal über Hebel-Zertifikate nach. Wir unterstützen Sie gerne mit unseren Trading-Ideen.