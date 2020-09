Deutsche Basiswerte im Fokus der Anleger

Auf den Sportartikelhersteller Puma kaufen Derivateanleger einen Knock-out Call (WKN DFJ1WB). Der Umsatz von Puma ist im zweiten Quartal besonders durch die Corona-Pandemie um 30,7% gefallen, auf Halbjahressicht um 15,4%. Für den Konzern mit dem Raubtierlogo geht es heute trotzdem um 2,69% nach oben.





Von einem Knock-out Call (WKN VP5XVM) auf den Online-Kochboxenversender HelloFresh trennen sich die Anleger heute. HelloFresh erwartet für das laufende Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung in der Bandbreite zwischen 70 und 95%. Für die Aktie geht es trotzdem um 6,81% abwärts.Bei den Optionsscheinen ist heute ein Call Optionsschein (WKN CU31WZ) auf den wertvollsten deutschen Konzern, die SAP, besonders gefragt. Mit Sabine Bendiek erhält das Unternehmen eine neue Personalchefin. Zuvor war sie Deutschland-Chefin bei Microsoft. SAP notiert mit 142,22 Euro beinahe unverändert gegenüber dem Vortag. EUWAX

