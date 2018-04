Deutsche Bank – was jetzt zu tun ist…

Der Aufsichtsratsboss der Deutschen Bank bekommt jährlich das höchste Salär aller Aufsichtsräte im DAX. Das ist so absurd, wir kommentieren dies gar nicht, jeder darf sich seinen eigenen Sarkasmus rausziehen. Kommentieren wollen wir ein mögliches Comeback der Bank. Der Weg des neuen Chefs könnte kein einfacher, aber endlich ein guter und besserer werden. Mutige Anleger steigen schon jetzt, vor einer korrekten Bodenbildung, ein. Das Instrument – die WKN– ein Turbo-Bull. Weggespült werden könnte dieses Papier in einer allgemeinen Marktkorrektur. Wer also vorsichtiger ist, greift zu einem ganz soften 2er-Hebel. Wir finden den 5er-Hebel mutiger und man kann es probieren. Kapitaleinsatz – maximal 1 Prozent des Depots.