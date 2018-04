Deutsche Bank – was ist nun zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Marke von 11 Euro hat die Deutsche Bank massiv umkämpft zuletzt. Wir hatten am 23.3 einen Turbo-Long, ja long, antizyklisch ins Favoritendepot genommen –. Er ist Teil unseres Trios, das wir am 23.3 im Webinar als heiße Comebacks ausgemacht hatten und empfahlen – Nordex, BVB und Deutsche Bank. Bleiben Sie bei allen dabei. Nordex läuft schon, der Rest könnte und sollte folgen.Wenngleich bei der Deutschen eines gilt – dass Herr Achleitner bleibt, ist ein Treppenwitz. Eher hätte die SPD die Berechtigung gehabt, Martin Schulz zu behalten. Der Aufsichtsratsboss ist ein Komplettversager und Kollege Gänger bei N-tv erläutert dies. Einen schönen Sonntag - Ihr Team Feingold Research. Übrigens – ab Freitag sind wir mit Vorträgen und Analysen auf der Messe Invest in Stuttgart. Wer immer vorbei kommt – wir freuen uns. Kostenfreie Karten gibt es und wir erzählen Mittwoch im Webinar noch einmal genau, wie und wo. Wer solange nicht warten will – schaut mal hier